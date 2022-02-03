Costa şimdi de Fener'e geliyor!

Bonservisi elinde olan İspanyol golcü Diego Costa için şimdi de Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. Antalyaspor, Beşiktaş derken Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve Brezilya asıllı İspanyol golcüyü transfer etmek istediği aktarıldı

Golcü transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, gözünü dünyaca ünlü yıldız Diego Costa'ya diktiği öğrenildi.

İtalya ve İspanya basını, yıldız golcünün Antalyaspor'dan gelen teklifi reddettiğini belirtirken Fenerbahçe'nin de Diego Costa'ya teklif yaptığını belirtti.

Gazeteci Moretto tweetinde, "Diego Costa, son saatlerde Türkiye'den birçok teklif aldı. Antalyaspor'un teklifine hayır diyen forvet, şu sıralar en ilginç görünen Fenerbahçe'nin durumunu çok iyi analiz ediyor. Bakalım bir anlaşmaya varacaklar mı?" ifadelerini kullandı.

Berisha ve Serdar Dursun'dan memnun olmayan sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız için kolları sıvadığı şartların uyması halinde Costa'nın, Fenerbahçe forması giyeceği de gelen haberler arasında.

DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ DA TEKLİF YAPTI

Brezilyalı oyuncunun adı daha önce Beşiktaş ile de anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

19 MAÇTA 5 GOL 1 ASİST

Costa, Atletico Mineiro ile çıktığı 19 maçta, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.