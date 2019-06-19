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Coşkunöz Almanları ağırladı

Coşkunöz Holding, TAYSAD ve İTO iş birliği ile Almanya’nın önde gelen gazetecilerini ve akademisyenlerini ağırladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:17
Coşkunöz Almanları ağırladı

Coşkunöz Holding, TAYSAD ve İTO iş birliği ile Almanya’nın önde gelen gazetecilerini ve akademisyenlerini ağırladı. Heyet, Coşkunöz Kalıp Makina ve Coşkunöz Metal Form’un üretim aşamalarını inceleme imkanı bulurken, AR-GE faaliyetleri hakkında da bilgi aldı.


Otomotiv, savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri, bilişim ve lojistik alanlarında toplam 7 sektörde 12 şirketiyle faaliyet gösteren Coşkunöz Holding, 13 Haziran’da Almanya’nın önde gelen gazetecilerinden ve akademisyenlerinden oluşan heyeti misafir etti. Frankfurter Allgemeine Zeitung, NTV, Handelsblatt, Tagesspiegel, Spiegel, Automobilwoche yayınlarından gelen gazeteciler, Coşkunöz Holding ile bağlı şirketlerden Coşkunöz Metal Form ve Coşkunöz Kalıp Makina’nın üretim tesislerini ziyaret etti.


Türkiye’nin ilk AR-GE merkezlerinden birinin güncel teknolojilerini ve mühendislik araçlarını saha turu yaparak görme imkanı bulan misafirler, Coşkunöz Kalıp Makina’nın sahip olduğu yetkinlikleri ve üretim faaliyetlerini dinledi. Programın devamında ise gazeteciler, Coşkunöz Metal Form Üretim Genel Müdür Yardımcısı Hakan İnceler ile birlikte ürünlerin bütün üretim safhalarını izleyip, otomasyon ve endüstri 4.0 alanında gerçekleştirilen inovatif çalışmalar hakkında bilgi edindi. Heyet, Coşkunöz Holding’in faaliyetleri, 2019 hedef pazarları, yakın zamanda gerçekleştirilen yatırımlar ve Türk teknolojisi hakkında da bilgi edinme fırsatı yakaladı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:17
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