Coşkun Yılmaz: Bir zamanlar üniversite kapılarından kovulurdunuz polisler tarafından

Trabzon’da Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumuna giren olan bir öğrenci, sınav öncesi okul önünde kimliğini kaybedince yardımına Türk polisi koştu.

Trabzon’da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı’na (AYT) girmek için sınav saatini bekleyen bir öğrenci okul önünde kimlik kartını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde bulunan polis ekiplerine sorununu dile getirerek yardım isteyen öğrenci için yunus ekipleri devreye girdi. Vakit kaybetmeden öğrenciyi kask takarak motosikletle Ortahisar Kaymakamlığına getiren yunus ekipleri burada öğrenci için geçici kimlik belgesi çıkarttı. Kimlik belgesi ile tekrar KTÜ’ye getirilen öğrenci kısa bir sürede sınava yetiştirildi.

Coşkun Yılmaz: 80'li 90'lı yılların içimi yakan sahneleri canlandı gözümde

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü olan Coşkun Yılmaz, eski Türkiye'de ve "Gerekirse bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat sürecinde sadece başörtülü oldukları için hor görülen, saldırıya maruz kalan ve polisler tarafından üniversite kapılarında kovulan bir dönemden bugün gelinen noktaya dair duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

"Bir zamanlar üniversite kapılarından kovulurdunuz polisler tarafından"

Yılmaz "Bu değişimi de mi göremiyoruz" notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Videoyu izlerken, 80'li, 90'lı yılların fotoğraf kareleri, içimi yakan sahneler canlandı gözümde. Bir zamanlar Üniversite kapılarından kovulurdunuz polisler tarafından. Bugün üniversite imtihanına yetiştiriliyorsunuz, büyük gayretlerle."