Coşkun Sabah birilerini fena halde kızdıracak! Sürpriz gelişme...

Türk Sanat Müziği'nin usta seslerinden Coşkun Sabah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı deprem bölgelerinde bir yıl içerisinde inşa edilecek yeni konutlar hakkında konuştu. Coşkun Sabah, ""Cumhurbaşkanımız bugüne kadar verdiği tüm sözleri tutmuş bir lider. Bu sözünü de yerine getireceğine inanıyorum. Depremden zarar gören illerimizde yeniden şehirler kurulacak" ifadelerini kullanarak, duyduğu güveni dile getirdi.

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Coşkun Sabah, Akşam'a göre; Merkez üssü Kahramanmaraş olan 45 bin vatandaşımızın vefatına neden olan deprem felaketi sonrası konuştu. Sabah'tan Tuba Kalçık'a röportaj veren Coşkun Sabah, "Cumhurbaşkanımız bir yıl içerisinde bölgeye yeni konutlar inşa edileceğini açıkladı. Siz bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CUMHURBAŞKANIMIZ BUGÜNE KADAR VERDİĞİ TÜM SÖZLERİ TUTMUŞ BİR LİDER"

"Cumhurbaşkanımız bugüne kadar verdiği tüm sözleri tutmuş bir lider. Bu sözünü de yerine getireceğine inanıyorum. Depremden zarar gören illerimizde yeniden şehirler kurulacak. Bu çok emek isteyen bir proje. Ama geçmişte de TOKİ binaları yapılmıştı deprem bölgelerine, şimdi de aynı anlayış için yapılacağını düşünüyorum. Büyük bir felaket atlattık, bu her milletin kolay kolay üstesinden gelebileceği bir deprem değil. Ama bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Depremzedelerin yaralarını hep birlikte saracağız."