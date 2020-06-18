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Gündem

Coşkun Başbuğ'dan olay sözler: Bu ucubenin uyandırma etkisi çok fazla

Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili yaptığı skandal açıklama için Ayşenur Arslan'a bir tepki de Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:54:00 -
Coşkun Başbuğ'dan olay sözler: Bu ucubenin uyandırma etkisi çok fazla

Defalarca yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen Ayşenur Arslan, bu kez de "Ben bu Pençe, Kartal, şahin Harekatlarını son 20 seneden 8 bin kere falan okumuşumdur. Her seferinde yerle yeksan ediyormuş gibi davranırlar, sonra öyle olmadığı ortaya çıkar. Ben bunlardan utanıyorum bir gazeteci olarak her gün bunları televizyonda son dakika görünce. Doğru değil bunlar ya." sözleriyle büyük tepkilere neden oldu.

Ayşenur Arslan'a bir tepki de Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'dan geldi.

Başbuğ, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Bu ucubeye kızmayalım, küfretmeyelim... Çevremizdekilere seyrettirelim, insanlarla paylaşalım çünkü uyandırma etkisi çok fazla... Hala uyanmayanlar için de vakit kaybetmeyelim, Allah akıl fikir versin deyip yolumuza devam edelim..."

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