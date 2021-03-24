Coşkun Başbuğ'dan kritik mesaj: Ölümüne...

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ ,"Yerli ve milli iradeden yerli ve milli ittifaka, yerli ve milli savunma sanayine, yerli ve milli otomobile geldik. Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi ve şimdi en önemli yere geldik; yerli ve milli aileye. Bu olmadı mı hiçbir şey olmaz. Ölümüne desteklemeli, oyunu bozmalıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre konuşmasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin aileyi ifsat projesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnşallah bu süreci kadınlarımızla birlikte başarıyla yönetecek ve tüm dünyaya örnek olacak bir iklim inşa edeceğiz." dedi.

"Ölümüne desteklemeli, oyunu bozmalıyız"

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı ifadeler geldi.

Başbuğ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konu ile ilgili şunları kaydetti:

"Şükürler olsun. Yerli ve milli iradeden yerli ve milli ittifaka, yerli ve milli savunma sanayine, yerli ve milli otomobile geldik. Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi ve şimdi en önemli yere geldik; yerli ve milli aileye. Bu olmadı mı hiçbir şey olmaz. Ölümüne desteklemeli, oyunu bozmalıyız."

İşte o tweet: