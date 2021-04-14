Coşkun Başbuğ'dan 'Joe Biden' açıklaması
Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararıyla ilgili paylaşımda bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceğini duyurdu.
Konu ile ilgili Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ'dan kritik ifadeler geldi.
Başbuğ, Twitter hesabından şunları kaydetti:
"Biden ABD’nin Afganistan’dan çekileceğini duyuruyor ve takvim veriyor. Unutulmamalı ki ABD askeri anlamda çekilse dahi bu çekilme sembolik olacak, geride bıraktığı zehirli tortusu varlığını sürdürmeye devam edecek."