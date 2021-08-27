Coşkun Başbuğ’dan dikkat çeken ABD tespiti!

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Dün Afganistan’da gerçekleştirilen 6 bombalı saldırıda ABD askerleri de dahil olmak üzere yüzlerce insan hayatını kaybederken Güvenlik ve Terör Uzmanı. Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Başbuğ yaptığı paylaşımda, “Amerika; Suriye’de YPG-DEAŞ Afganistan’da TALİBAN - DEAŞ tiyatrosuna bel bağladı. Ancak tüm çabası boşuna çünkü boş koltuklara oynuyor farkında değil…” ifadelerini kullandı.