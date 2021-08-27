Coşkun Başbuğ’dan dikkat çeken ABD tespiti!
Afganistan’da gerçekleşen 6 bombalı saldırı için Güvenlik ve Terör Uzmanı. Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ dikkat çeken bir tespitte bulundu.
yeniakit Ankara
Dün Afganistan’da gerçekleştirilen 6 bombalı saldırıda ABD askerleri de dahil olmak üzere yüzlerce insan hayatını kaybederken Güvenlik ve Terör Uzmanı. Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Başbuğ yaptığı paylaşımda, “Amerika; Suriye’de YPG-DEAŞ Afganistan’da TALİBAN - DEAŞ tiyatrosuna bel bağladı. Ancak tüm çabası boşuna çünkü boş koltuklara oynuyor farkında değil…” ifadelerini kullandı.