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Gündem Coşkun Başbuğ’dan dikkat çeken ABD tespiti!
Gündem

Coşkun Başbuğ’dan dikkat çeken ABD tespiti!

Afganistan’da gerçekleşen 6 bombalı saldırı için Güvenlik ve Terör Uzmanı. Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ dikkat çeken bir tespitte bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 14:44:00 -
Coşkun Başbuğ’dan dikkat çeken ABD tespiti!

 yeniakit  Ankara 

Dün Afganistan’da gerçekleştirilen 6 bombalı saldırıda ABD askerleri de dahil olmak üzere yüzlerce insan hayatını kaybederken Güvenlik ve Terör Uzmanı. Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Başbuğ yaptığı paylaşımda, “Amerika; Suriye’de YPG-DEAŞ Afganistan’da TALİBAN - DEAŞ tiyatrosuna bel bağladı. Ancak tüm çabası boşuna çünkü boş koltuklara oynuyor farkında değil…” ifadelerini kullandı.

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