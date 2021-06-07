Çoşkun Başbuğ harita üzerinde anlattı: Burayı bu yaz halletmemiz lazım

Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Çoşkun Başbuğ, bu yaz Kuzey Irak'ın temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Başbuğ, "Türkiye burada ne tür pazarlıklar yapıldığını biliyor. Türkiye diyorki kibarca bölge sorumlusunu etkisiz hale getirerek, gerek BM gerekse bölgedeki diğer aktörlere mesaj veriyor. Aynı zamanda coğrafyanın sahibi Irak Merkezi Hükümetine de masaj yapıyor. Bölgeyi temizlerler mi? Sanmıyorum. Cumhurbaşkanımız diyor ya gereğini yap yoksa biz yapacağız. Kuvvetle muhtemel bunu biz yapacağız. Biz burayı bu yaz halletmemiz lazım çünkü ciddi bir safhaya geldik. Sincar, Mahmur ve Kandil'e operasyonu yapıp bu işi bitirmemiz lazım. Süreç hızlı ilerliyor. Mahmur'u çok erken dillendirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sözü dillendiriyorsa, yakın zamanda bir harekat olacaktır." dedi.