  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Gündem Çoşkun Başbuğ harita üzerinde anlattı: Burayı bu yaz halletmemiz lazım
Gündem

Çoşkun Başbuğ harita üzerinde anlattı: Burayı bu yaz halletmemiz lazım

Terör ve Güvenlik Uzmanı Çoşkun Başbuğ, Türkiye'nin bu yaz Mahmur, Sincar ve Kandil'e operasyon yapacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 05:41:00 - 2021-06-07 05:42:29

Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Çoşkun Başbuğ, bu yaz Kuzey Irak'ın temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Başbuğ, "Türkiye burada ne tür pazarlıklar yapıldığını biliyor. Türkiye diyorki kibarca bölge sorumlusunu etkisiz hale getirerek, gerek BM gerekse bölgedeki diğer aktörlere mesaj veriyor. Aynı zamanda coğrafyanın sahibi Irak Merkezi Hükümetine de masaj yapıyor. Bölgeyi temizlerler mi? Sanmıyorum. Cumhurbaşkanımız diyor ya gereğini yap yoksa biz yapacağız. Kuvvetle muhtemel bunu biz yapacağız. Biz burayı bu yaz halletmemiz lazım çünkü ciddi bir safhaya geldik. Sincar, Mahmur ve Kandil'e operasyonu yapıp bu işi bitirmemiz lazım. Süreç hızlı ilerliyor. Mahmur'u çok erken dillendirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sözü dillendiriyorsa, yakın zamanda bir harekat olacaktır." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf

GONDERIN SURIYELILERI TEMIZLESIN. BIZIM ASKERIMIZ SEHIT OLUYOR ORALARDA.
  • Yanıtla

Ahmet KURT

oralarada gideceğiz İNŞALLAH ama suriuelilrri gönderinde.onlar temizlesin diyenler kiralıklara ve ağa babalarına rağmen temizleyeveğiz o zaman masumlar yurtlarına rahat rahat dönecekler ALLAHIN izni ile İNŞALLAH
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay