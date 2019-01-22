Çorumlu sanayicilere kenevir ekimi çağrısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi; Milli ve Yerli Üretim Üst Kurul Başkanı Soner Meşe, Çorumlu sanayicilere kenevir çağrısında bulundu. MÜSİAD bünyesinde kurdukları Milli ve Yerli Üretim Üst Kurul ile birlikte ihracatı azaltacak üretimleri oluşturdukları fonlarla destekleyeceklerinin müjdesini veren Soner Meşe; makine sanayiinde önemli bir deneyimi bulunan Çorum sanayicisiyle de kenevir sapını selüloza dönüştüren makinelerin üretilerek dünyaya ihraç edilmesi noktasında işbirliği yapabileceklerini kaydetti.

Tohum sistemi yaygınlaştırılacak

Kenevir üretimine izin verilen 19 il arasında Çorum’un da olduğunu kaydeden Meşe, “Tarım İl Müdürlüklerinden Çorum’da özel ve devlete ait kenevir ekimi yapılabilecek arazilerin envanterini istedik. Tohum sistemini 19 Mayıs Üniversitesi’nde yaygınlaştıracağız. Kastamonu, Samsun ve Amasya’da tohum üretimi, diğer 16 ilde kenevir üretimi planlıyoruz. Tohum üretiminden sonra sanayiler gelecek, kağıt fabrikaları gelecek. Kenevir üretimi için tohumu vereceğiz ve şu kadar fabrika ve şu kadar kenevir ihracı gerektiğini size bildireceğiz. Çorum da bu işin içinde bulunuyor” diye konuştu.