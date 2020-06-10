Çorumlu çiftçiler çeltik tarlalarını drone’larla ilaçlıyor

Çorum’un Kargı ilçesinde, çeltik arazilerinde drone ile ilaçlama çalışmalarına başlandı. Drone’lara yüklenen yazılımlarla, uydu üzerinden haritada işaretlenen alanlar drone’lar tarafından otomatik şekilde ilaçlanıyor.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün girişimleri ile çiftçilere drone teknolojisini tanıtmak amacıyla Çanakkale’de bulunan özel bir ilaçlama şirketi ilçeye davet edildi. Drone ile ilaçlamanın faydaları ve ekonomik olarak sağladığı tasarruf Kargılı çiftçilere uygulamalı olarak gösterildi.

Firma yöneticisi Burçak Sevim, "Biz Kargı İlçe Tarım müdürümüz ve bölgede faaliyet gösteren çiftçilerimiz tarafından ilaçlama için buraya davet edildik. Şuanda çeltik sahalarında yabancı ot ilaçlaması yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda ilaç ve zamandan ciddi anlamda tasarruf ediyoruz. İlaç da yüzde 30’a varan tasarruf ediyoruz. Bizde bu bölgede çiftçilerimizin bu faaliyetleri görerek ekonomik ve verim anlamında kazanç sağlamasını istiyoruz" dedi.

Kullanılan drone’ların 10 litre hacmindeki drone’lar olduğunu belirten Sevim, "Uygulama olarak yaklaşık olarak 10 dönüm yabancı ot ilaçlaması yapıyor. Böcek ilaçlamasında bu alan 14-15 dönüme kadar çıkabiliyor. Bunun dışında çevre ve halk sağlığında kullanıyoruz. Sivrisinek ve böcek ilaçlaması gibi alanlarda da kullanabiliyoruz’’ şeklinde konuştu.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun’’da, "İlçemiz çeltik arazilerinde yabancı ot mücadelesinde drone kullanıldı. Drone ile zirai mücadele ile zaman ve işgücü avantajının yanı sıra iş güvenliği sağlamasıyla da dikkat çekiyor. Hızla gelişen teknolojiyle birlikte insansız hava araçları da neredeyse günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Artık birçok alanda kullanılan drone’lar, çiftçilerimizin de hizmetinde’’ dedi.

Çeltik üreticisi Cahit Arpa ise drone’la ilaçlamanın büyük kolaylık ve tasarruf sağladığını gördüklerini belirterek, "Dron’la ilaçlamada çeltiğin her alanına eşit miktarda ilaç düşüyor. Hiçbir şekilde ilaç israf olmuyor. Buda ciddi anlamda bir ilaç tasarrufu sağlıyor. Tarlaya girmeden, çeltiği ezmeden büyük bir kolaylık sağlıyor. Ekonomik olarak da sırt motoruyla yaptığımız ilaçlamadan daha ucuz, traktörle yaptığımız ilaçlamadan daha kolay, çeltiği herhangi bir şekilde ezmesi mümkün değildir. İnşallah drone’la ilaçlama Kargı’da yaygınlaşır. Çiftçi kuruluşları önayak olur. Bizlere de görev düşerse yanlarında oluruz" ifadelerini kullandı.

Drone’la ilaçlamanın ilçede önümüzdeki çeltik ekim sezonunda daha aktif şekilde kullanılması bekleniyor.