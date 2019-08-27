Çorum’daki yangın Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 2 evin yandığı Bayat ilçesine bağlı Kubbedin köyüne giderek incelemelerde bulundu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 2 evin yandığı Bayat ilçesine bağlı Kubbedin köyüne giderek incelemelerde bulundu.

Yangın hakkında köylülerden bilgi alan Vali Mustafa Çiftçi, evi yanan Hanife ve Aziz Aşçı’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangınzedelerin yaralarının en kısa sürede sarılacağını dile getiren Vali Çiftçi, incelemelerin ardından köyden ayrıldı.

Vali Çiftçi’ye İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, AFAd İl Müdürü Elvan Kaya eşlik etti.

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