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Aktüel

Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:07:54 -
Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 1,45 gram sentetik uyuşturucu, 27 uyuşturucu hap, 36 sentetik ecza, 12,60 gram esrar maddesi, 49 gram likit esrar maddesi, 1 tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 25'si savcılık ve hakimlik tarafından serbest bırakıldı.


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