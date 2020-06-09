Çorum’daki park ve yeşil alanlar bakıma alındı

Çorum Belediyesi, tüm park ve yeşil alanlarda çim biçme ve sulama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Pandemi sürecinden kontrollü sosyal hayata geçilirken Çorum Belediyesi şehrin genelindeki semt parkları ve yeşil alanları vatandaşların kullanıma hazır hale getiriyor. Yabani otların temizliği, park ve yeşil alanların genel bakımı ile çim biçme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Çorum Belediyesi, hem halk sağlığı hem de çevre düzeni noktasında park ve yeşil alanları daha nezih hale getiriyor.

56 kişiden oluşan 8 ekiple şehrin genelinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanların genel bakımını yapan belediye ekipleri, aynı zamanda yeşil alan ve ağaçların sulama çalışmalarını belirli aralıklarla aksatmadan sürdürüyor.