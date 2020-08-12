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Aktüel

Çorum'daki 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangın

Bayat ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden dede Ömer Çetin ile torunları Elif ve Ela Çetin toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 19:56:33 -
Çorum'daki 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangın

ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği ev yangınında ölen dede ve iki torunu adli tıptaki otopsilerinin ardından ilçede toprağa verildi.

Ankara Adli Tıp Kurumundan alınan Ömer Çetin (68) ile torunları Elif (11) ve Ela Çetin'in (6) cenazeleri, Yatukçu Mahallesi'ndeki çocukların evlerinin önüne götürülerek burada helallik alındı.

Yangında iki kızlarını ve babalarını kaybeden Emrullah ve Halime Çetin çifti, cenaze nakil aracı önünde sinir krizi geçirdi.

Çetin çiftinin 9 yaşındaki oğulları Efe Çetin ise kardeşleri için gözyaşı döktü.

Yatukçu Mahallesi Kabristanlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dede ve torunları toprağa verildi. Kız kardeşler yan yana defnedildi.

İlçede dün Ömer Çetin'e ait iki katlı ahşap evin kümes bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyümüş, çevredeki iki eve de sıçrayan yangın Bayat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmüştü. Yangında Ömer Çetin ile aynı evdeki torunları Elif ve Ela Çetin ile ailenin yanındaki çocuklar Elif ve Yusuf İçuz hayatını kaybetmişti.

Dört çocuğun hayatını kaybettiği yangında, Elif ve Yusuf kardeşlerin annelerinin Bayat Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı, Çetin ailesinin evine gündüz bakımları için bırakıldığı ortaya çıkmıştı.


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