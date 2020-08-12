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Aktüel

Çorum'daki 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği ev yangını

Ölen çocuklardan ikisinin, hemşire anneleri gündüz işte olduğundan bakımları için eve bırakıldığı öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 00:23:34 -
Çorum'daki 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği ev yangını

ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği ev yangınında ölen çocuklardan ikisinin, hemşire anneleri gündüz işte olduğundan bakımları için buraya bırakıldığı belirtildi.

Yatukcu Mahallesi'nde dün Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evin kümes bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyümüş, çevredeki iki eve de sıçrayan yangın Bayat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 7 araçla müdahalesi sonucu söndürülmüştü.

Yangında Ömer Çetin ile aynı evdeki torunları Elif Naz ve Ela Çetin ile ailenin yanındaki çocuklar Elif ve Yusuf İçuz hayatını kaybetmişti.

Bayat Devlet Hastanesinde görev yapan hemşire Fatma İçuz'un çocukları Elif ve Yusuf kardeşlerin, anneleri gündüzleri işe gittiği zamanlarda bakımları için Çetin ailesinin evine bırakıldığı öğrenildi.


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