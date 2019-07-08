Çorum'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cemil Aytumur'un kullandığı otomobil, Sungurlu-Kızılırmak kara yolunun 25'inci kilometresinde Murat B. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Aynı istikamete giden Satılmış Avşar'ın idaresindeki otomobil de diğer otomobile çarptı. Kazada sürücülerden Aytumur, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Avşar, olay yerine sevk edilen ambulanslaSungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aytumur'un cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

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