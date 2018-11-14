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Çorum'da yevmiyeli kaçak kazıya 4 gözaltı

Çorum'da günlük yevmiye alarak kaçak kazı yapan 4 şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:19
Çorum'da yevmiyeli kaçak kazıya 4 gözaltı

Çorum'un İskilip ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İskilip ilçesine bağlı Çavuşoğlu köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Ankara'dan gelip, yevmiye ile kazı yapan Erdinç M., Ömer S. ve Ali Kemal T. ile arazi sahibi Mehmet B.'yi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada bulunan sanayi tipi hilti, jeneratör, kazma, kürek, çekiç ve yaklaşık 50 metre uzunluğunda çeki halatına el konuldu.  Gözaltına alınan şüpheliler, karakola götürüldü.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:19
  1. Ankara
  2. Çorum
  3. İskilip
  4. kaçak kazı
  5. Kaçak kazı operasyonu

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