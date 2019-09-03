Çorum’da yangın Çorum’da merkeze bağlı Salur köyünde çıkan yangın korkuttu.

Çorum’da merkeze bağlı Salur köyünde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Salur köyünde yaşayan Recep Severcan’a ait evin bahçesinde bulunmayan saman balyaları bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarı üzerine köye Çorum ve İskilip belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 100’e yakın saman balyası yanarken bir yaban hayvanının da telef olduğu görüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.