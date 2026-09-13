Çorum'da üzen ölüm!
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde evinin bahçesindeki kuru otları yakmak isterken alevin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, Sungurlu ilçesi Terzili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Paşa Bağuç (81), evinin bahçesinde kuru otları tutuşturması sebebiyle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde alevlerin arasında kalan Bağuç’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bağuç’un cenazesi, jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.