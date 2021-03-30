Çorum’da uzaktan eğitime mi geçildi? Çorum'da hangi sınıflar yüz yüze hangi sınıflar uzaktan eğitim görecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ilave tedbirler alındığını, bazı kararların da hıfzıssıhha meclislerine bırakıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden sonra açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında daha önce kamuoyu ile paylaşılan kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edileceğini açıkladı ve topu İl Hıfzıssıhha Kurullarına attı.

Çorum'da hangi sınıflar yüz yüze hangi sınıflar uzaktan eğitim görecek?

26 Şubat illerin risk haritasında orta risk grubunda yer alan Çorum, 29 Mart’taki risk haritasında kırmızı renkli iller arasında yer aldı. Çorum'un her 100 bin kişide görülen vaka sayısının artması nedeniyle Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğini belirten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni kararlar alındığını anlattı. Çiftçi, "Bu nedenle Milli Eğitim Müdürümüz ile de görüştüm. Okullarımızda 8, 12. sınıflar, ana sınıfları ve ilkokulların dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık. Bugün itibarıyla okullarımızda uygulamaya başladık" dedi.

Mavi renkli il hangisi?

Mavi renkli il sadece Şırnak kaldı.

Sarı renkli iller hangileri?

Sarı renkli (Orta risk) iller: Uşak, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Van, Hakkari, Batman(10 il)

Turuncu renkli iller hangileri?

Turuncu renkli (Yüksek risk) iller: Manisa, Denizli, Afyon, Kırşehir,Burdur, Bingöl,Ağrı Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Kars.(12 il)

Kırmızı renkli iller hangileri?

Kırmızı renkli (Çok yüksek risk) iller: İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman, Ankara, Bursa, Aydın, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Gaziantep, Malatya, Erzincan, Elazığ, Bayburt, Erzurum, Iğdır.(58 il)

Maviden sarıya geçen iller hangileri?

Maviden sarıya geçen iller (ORTA RİSK): Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Hakkari, Van, Uşak(10 il)

Maviden turuncuya geçen iller hangileri?

Maviden turuncuya geçen iller: Bingöl, Ağrı.

Maviden kırmızıya geçen iller hangileri?

Maviden kırmızıya geçen il: Iğdır.

Sarıdan turuncuya geçen iller hangileri?

Sarıdan turuncuya geçen iller: Manisa, Denizli, Afyon, Kırşehir, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Kars(9 il)

Sarıdan kırmızıya geçen iller hangileri?

Sarıdan kırmızıya geçen ille: Ankara, Bursa, Aydın, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Gaziantep, Malatya, Erzincan, Elazığ, Bayburt, Erzurum (19 il)

Turuncudan kırmızıya geçen iller hangileri?

Turuncudan kırmızıya geçen iller: İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan. (22 il)

Kırmızıda kalan iller hangileri?

Kırmızı rengini koruyan iller: Edirne, Balıkesir, Sakarya,Konya, Aksaray, Sinop,Samsun,Amasya,Tokat,Ordu,Giresun,Gümüşhane,Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman.

Kırmızıdan turuncuya dönen iller hangileri?

Kırmızıdan turuncuya dönen ill: Burdur.