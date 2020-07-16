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Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 17:01:16 -
Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve sokak satıcılarının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara'dan uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda otomobil ve otobüsle Ankara'dan gelen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 2 bin 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli şartıyla serbest bırakıldı.

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