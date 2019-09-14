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Çorum'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi ağır yaralandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:09
Çorum'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Tatlı köyünde Resul Kelepircioğlu'nun kullandığı 19 ER 491 plakalı traktör, eğimli arazide kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan beraberindeki eşi Fendiye Kelepircioğlu ise ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Resul Kelepircioğlu'nun cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:09
  1. Çorum
  2. Sungurlu
  3. kaza

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