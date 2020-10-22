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Aktüel Çorum'da toplu taşımaya HES Kodu zorunluluğu getirildi
Aktüel

Çorum'da toplu taşımaya HES Kodu zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:50:48 -
Çorum'da toplu taşımaya HES Kodu zorunluluğu getirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehir içi toplu ulaşımda Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı.

Çiftçi, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezindeki toplu taşıma araçlarında yolcuların HES kodu kullanımını zorunlu hale getirmeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.

Kişiye özel akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması konusunda belediye başkanlıklarına talimat verildiğini belirten Çiftçi, "Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmaların olabildiğince hızlı yürütülmesine karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

Çiftçi ayrıca hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte vatandaşların daha fazla bir arada bulunma ihtimali olan kapalı alanlarda, maske ve sosyal mesafe denetimlerinin arttırılacağını kaydetti.


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