Çorum'da temasta bulunduğu kişiler hakkında yanıltıcı bilgi veren pozitif vakalara adli işlem yapılacak

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve temas ettiği kişiler konusunda filyasyon ekiplerine yanıltıcı bilgiler verenler hakkında adli işlem başlatılacak.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yeni kararlar aldı.

Çiftçi, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, kentte Kovid-19 tanısı konulan kişilerin kimlerle temas ettiğini tespit etmek amacıyla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" kurulduğunu hatırlattı.

Tanı konulan kişilerin beyanıyla kimlerle temaslı olduklarının tespit edildiğini belirten Çiftçi, özel sektör çalışanlarının ekonomik, kamu çalışanlarının ise temaslı olmadığı halde farklı sebeplerden dolayı temaslı olduğunu bildirerek eksik ya da yanlış bilgi verebildiğini aktardı.

Filyasyon çalışmalarının, salgınla mücadelenin en önemli ayaklarından olduğuna işaret eden Çiftçi, "Tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önemlidir. Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi ile 'Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükme bağlandığı, salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alındığı bildirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, toplantıda, koronavirüs tanılı hastalardan, temaslı kişiler hakkında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu tespit edilenler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yürütülmesine yasal düzenlemeler ışığında karar verildiğini kaydetti.