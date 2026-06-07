Çorum'da parkta dehşet anları! Silah seslerini duyanlar kaçacak yer aradı!

Çorum’da bir parkta çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Akpınar Caddesi’ndeki Namazgah Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Olayda B.K. ve O.A. yaralandı. B.K.’nin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenilirken, O.A. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri park ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerince parkta çalışma yapıldı. Silahlı kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.