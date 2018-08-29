Çorum'da oyun oynayan 3 kardeş buldu! Hemen gelip aldılar

Bahçalevler Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta oyun oynayan Toprak (10), Ekin (8) ve Su Bolat (8) isimli üç kardeş, boş arazide sokak köpeğinin yaralı şahini kovaladığını gördü. Köpeği uzaklaştıran çocuklar, babaları Cesur Bolat'a (38) haber verdi.

Cesur Bolat da zabıtayı arayıp yardım istedi. Çorum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlileri gelerek uçmakta zorlanan yaralı şahini tedavi için götürdü.

Cesur Bolat, "Çocuklarım evimizin önündeki boş arsada oyun oynarken uçmakta zorlanan şahini görmüşler hatta köpek saldırıyormuş ve çocuklar köpeği kovalamışlar. Sonra koşarak bana geldiler ben de durumu zabıtaya bildirdim ve görevliler onu bulunduğu yerden alıp tedavi için götürdüler" dedi.