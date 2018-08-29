THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Çorum'da oyun oynayan 3 kardeş buldu! Hemen gelip aldılar

Sokakta oynayan üç kardeş tarafından bulunan yaralı şahin, Çorum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:10
Çorum'da oyun oynayan 3 kardeş buldu! Hemen gelip aldılar

Bahçalevler Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta oyun oynayan Toprak (10), Ekin (8) ve Su Bolat (8) isimli üç kardeş, boş arazide sokak köpeğinin yaralı şahini kovaladığını gördü. Köpeği uzaklaştıran çocuklar, babaları Cesur Bolat'a (38) haber verdi.

Cesur Bolat da zabıtayı arayıp yardım istedi. Çorum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlileri gelerek uçmakta zorlanan yaralı şahini tedavi için götürdü. 

Cesur Bolat, "Çocuklarım evimizin önündeki boş arsada oyun oynarken uçmakta zorlanan şahini görmüşler hatta köpek saldırıyormuş ve çocuklar köpeği kovalamışlar. Sonra koşarak bana geldiler ben de durumu zabıtaya bildirdim ve görevliler onu bulunduğu yerden alıp tedavi için götürdüler" dedi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:10
  1. Çorum
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ormandan gelen domuz sürüsünü elleriyle besledi!
    1. Ormandan gelen domuz sürüsünü..
    2. Bakan Albayrak konuşuyor- CANLI
    3. İran rest çekti: Biz de anlaşmadan..
    4. Soma faciasında gerekçeli karar..
    5. İkiyüzlülüğün böylesi! Dün 'Cumartesi..
    6. İstanbul KYK yurtları
    7. Hulusi Akar'a Bosna'dan fahri..
    8. AK Parti’ye karşı Marksist-Liberal..
    9. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
    10. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    11. Gadiri hum bayramı nedir?
    12. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    13. TÜRGEV Diyarbakır yurt başvuruları
    14. Hükümetten 150 milyar dolarlık adım!
    15. Ayetullah Ali Hamaney'den açık uyarı!..
    16. Üç gün önce evden ayrılan kız çocuğu..
    17. TÜRGEV İzmir yurtları adresleri ve..
    18. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler: Son..
    19. Çorum'da oyun oynayan 3 kardeş buldu!..
    20. 37. devriye faaliyeti gerçekleştirildi
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor