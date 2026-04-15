Çorum'da otopark sorununa dev çözüm

Yeniakit Publisher
Hasan Basri Mor Giriş Tarihi:
Çorum Belediyesi’nin 100. Yıl Millet Bahçesi içerisinde inşa edeceği, otopark ve sosyal yaşam alanlarını tek çatıda buluşturan Teras Bahçe ve Yer Altı Otoparkı Projesi, Bakanlık desteğiyle hayata geçiriliyor.

Çorum Belediyesi tarafından kentin trafik yükünü hafifletmek ve sosyal donatı alanlarını zenginleştirmek amacıyla hazırlanan Teras Bahçe ve Yer Altı Otoparkı Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın katkılarıyla, TOKİ aracılığıyla inşa edilecek. Şehrin merkez noktalarından Gazi Caddesi ile Hamit Kaplan Caddesi'nin kesiştiği, eski tenis kortlarının yer aldığı bölgede yükselecek proje, toplamda 8 bin 675 metrekarelik bir arazi üzerine kurulacak. Yapısal olarak iki bodrum kat ve bir zemin kattan oluşacak tesis, 9 bin 230 metrekarelik toplam inşaat alanıyla modern bir mimari sunacak. Proje tamamlandığında, yer altında 205 araçlık geniş bir kapalı otopark kapasitesi oluşturularak bölgedeki otopark ihtiyacı büyük ölçüde karşılanacak.

 

Projenin teknik detaylarına ve kente sunacağı katkılara değinen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmanın otopark sorununun yanı sıra sosyal hayata da dokunacağını belirterek şu bilgileri paylaştı: "Şehrin en yoğun noktalarından Gazi Caddesi ile Hamit Kaplan Caddesi kesişiminde eski tenis kortlarının olduğu bölgede inşa edilecek proje, 8 bin 675 metrekarelik arsa üzerine yapılacak. Toplam 9 bin 230 metrekare inşaat alanına sahip olacak yapı, iki bodrum kat ve bir zemin kat olmak üzere üç kattan oluşacak. Proje kapsamında bodrum katlarda toplam 205 araç kapasiteli kapalı otopark yer alacak. İkinci bodrum katta 157 araçlık otoparkın yanı sıra araç yıkama alanı, elektrikli araç şarj üniteleri ve teknik alanlar bulunacak. Birinci bodrum katta ise 48 araçlık otopark alanı ile birlikte yaklaşık 600 metrekare büyüklüğünde iki ticari alan yer alacak. Zemin katta ise alt katlarla bağlantılı şekilde planlanan iki iş yeri ve açık oturma alanları vatandaşların kullanımına sunulacak." Proje, hem teknolojik donatıları hem de yeşil alanla bütünleşik yapısıyla Çorum'un yeni çekim merkezlerinden biri olacak.

