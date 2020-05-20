  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

LGS'de maske takmak zorunlu mu? | YKS'de maske takma zorunlu mu?

HES kodu nedir? | HES kodu nasıl alınır?

Sevda Noyan ifade verdi

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?
için kalan
Aktüel

Çorum'da otomobile silahla açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:57:22 -
Çorum'da otomobile silahla açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir otomobile yönelik silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sefa T, Furkan Ş, Onur Emre G. ve Çağatay K'nin içinde bulunduğu seyir halindeki otomobile, Yazıçarşı Meydanı yakınlarında Emre T, Harun B. ve Oğuzhan A'nın içinde bulunduğu araçtan tüfekle ateş edildi.

Otomobildeki 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından araçla kaçan Emre T, Harun B. ve Oğuzhan A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Araçta yapılan aramada iki tüfek bulundu.

Bu arada olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı