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Aktüel Çorum'da orman yangını çıktı
Aktüel

Çorum'da orman yangını çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:54:14 -
Çorum'da orman yangını çıktı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ekmekçi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sungurlu ve Çorum'daki Orman Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alanın engebeli ve sık ağaçlarla çevrili olması nedeniyle ekiplerin alevlere müdahalesinde güçlük yaşandığı öğrenildi.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş de olay yerinde ekiplerin çalışmalarını koordine ediyor.

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