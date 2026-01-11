  • İSTANBUL
Çorum'da mesleki eğitime güçlü yatırım!

Çorum'da mesleki eğitime güçlü yatırım!

Sanayiyle iç içe, dijital ve çevreci bir eğitim modeli hedefiyle Çorum’daki iki meslek lisesinde atölyeler modern teknolojiyle donatılacak.

Mesleki eğitimi sanayinin güncel beklentileriyle buluşturmayı hedefleyen Çorum, önemli bir dönüşüm adımına hazırlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin teknik eğitim gördüğü 6 atölyenin yenilenmesi için "Sanayi İşbirliği ile Dijital ve Yeşil Sürdürülebilir Mesleki Eğitim Projesi" hayata geçirildi.

 

11 milyon lira bütçeli proje

Okulların elektrik-elektronik, makine, metal, mobilya ve motor bölümlerinin dijital ve yeşil dönüşüm odaklı modern atölyelere dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 11 milyon lira bütçeli proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen SOGEP kapsamında destek almaya hak kazandı.

 

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülen proje kapsamında 2 meslek lisesinin atölyeleri teknolojik imkanlarla donatılacak.

Projenin, Çorum'un mesleki eğitimde öncü şehirlerden biri olmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

