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Aktüel Çorum'da kuyumcudan yüzük çaldığı iddia edilen kişiyi esnaf yakaladı
Aktüel

Çorum'da kuyumcudan yüzük çaldığı iddia edilen kişiyi esnaf yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:08:50 -
Çorum'da kuyumcudan yüzük çaldığı iddia edilen kişiyi esnaf yakaladı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, müşteri olarak girdiği kuyumcu dükkanından pırlanta yüzük çaldığı iddia edilen kişi çevredeki esnaf tarafından bir otoparkta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Şakir G. (18), Yeniyol Mahallesi Kuyumcular Arastası'ndaki bir dükkana girerek görevliye yüzük almak istediğini söyledi.

Mehmet Şakir G, görevlinin tezgaha koyduğu, içinde 20 pırlanta yüzük bulunan tablayı alıp hızla dükkandan çıktı.

Dükkan sahibinin bağırması üzerine çevredeki esnaf gencin peşine düştü.

Esnaf, zanlıyı kuyumcu dükkanına yaklaşık 100 metre mesafedeki otoparkta yakalayarak bölgeye gelen polis ekiplerine teslim etti.

Zanlının üzerinde yapılan aramada bulunan 7 yüzük ve kaçarken yol kenarına attığı 13 yüzük kuyumcuya teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın yaşandığı otoparkın işletmecisi Fatih Etçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5-6 kişi tarafından kovalanan bir kişinin otoparka girdiğini gördüğünü söyledi. Etçi, "Vatandaşların hırsızlık yaptığını söylemesi üzerine ben de önüne geçip şahsı etkisiz hale getirdim. Şahıs ana girişimizden girdi, çıkış yolu bulamayınca yerde bulduğu şişeyi kovalayanlara savurdu. Otoparkımızdaki çıkmaz sokağa da girip çıkamayınca benim olduğum tarafa geldi. Ben de hafifçe iteleyerek etkisiz hale getirdim. Polis de gelip gözaltına aldı." dedi.

Zanlıyı kovalayanlardan Eren Balcı da çevre esnafının "Yakalayın" diye bağırması üzerine bu kişiyi kovalamaya başladığını, otoparkta yakalayıp polise teslim ettiklerini dile getirdi.


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