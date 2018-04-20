Çorum'da keneyi çıkarıp kavanoza koyarak hastaneye gitti
Ailesiyle parkta piknik yapan Mustafa Yiğitin (58) koltuk altına kene tutundu. Vücudundan çekip, aldığı keneyi kavanoza koyan Yiğit, hastaneye başvurdu.20 Nisan 2018 Cuma 14:42
Olay, Çorum- Samsun yolu üzerinde bulunan Sıklık Tabiat Parkında meydana geldi. Mustafa Yiğit'in, iddiaya göre, ailesiyle piknik yaptığı sırada koltuk altına kene tutundu.
Eve dönünce fark ettiği keneyi çekip, aldıktan sonra kavanoza koyan Yiğit, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu.
Kenenin içinde olduğu kavanozla geldiği hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tetkikleri yapılan Yiğit, ardından taburcu edildi. Mustafa Yiğit'in tedavisine enfeksiyon kliniğinde devam edileceği belirtildi.
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