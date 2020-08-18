  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çorum'da itfaiye eri kullandığı itfaiye aracını "gelin arabası" yaptı
Aktüel

Çorum'da itfaiye eri kullandığı itfaiye aracını "gelin arabası" yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 21:40:51 -
Çorum'da itfaiye eri kullandığı itfaiye aracını "gelin arabası" yaptı

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışan itfaiye eri, düğünü için süslettiği itfaiye aracıyla kentin sokaklarında tur attı.

İtfaiye eri olarak 5,5 yıldır görev yapan Turgut Musab Özkan, bugün gerçekleşen düğün töreniyle Sema Saygın ile hayatını birleştirdi. Özkan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan izin aldıktan sonra itfaiye aracını çiçek ve tüllerle süsledi. Üç itfaiye aracıyla gelinin Buharaevler Mahallesi'ndeki evine giden Özkan, Sema Saygın'ı itfaiye aracına alarak şehir turu attı. Mesai arkadaşlarıyla birlikte düğün konvoyu oluşturan

Özkan'ın yolu, düğün salonuna giderken mesai arkadaşları tarafından İtfaiye Müdürlüğü önünde kesildi. Arkadaşları burada çifte mutluluk dileklerini ileterek hediye verdi.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllar kullandığı itfaiye aracını "gelin arabası" yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Özkan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

Çift, yolun açılmasının ardından itfaiye araçlarıyla siren eşliğinde düğün salonuna hareket etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Neredeyse ağlayacaktı.... Karayılan'ın korkusu kameraya böyle yansıdı!
Gündem

Neredeyse ağlayacaktı.... Karayılan'ın korkusu kameraya böyle yansıdı!

Yerli insansız hava araçlarıyla MİT’in sağladığı istihbarat ile sağ kolu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko öldürülen terörist başı Murat Kara..
Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'
Gündem

Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'

Veryansın Tv yazarı Nihat Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sempatisine ilişkin çarpıcı açıklama..
Çavuşoğlu duyurdu: O ülke ile 7 anlaşma birden!
Siyaset

Çavuşoğlu duyurdu: O ülke ile 7 anlaşma birden!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Haiti arasında 7 önemli anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı