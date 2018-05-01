Çorum'da ilginç olay! Her gün aynı mezarlıkta aynı saatte

Olay, Ulu Mezarlık’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, son günlerde Ulu Mezarlık’ta akşam saat 21.00’den sonra ağlama sesi duyduğunu iddia eden vatandaşlar polise haber verdi.



4 GÜNDÜR FARKLI MEZARLARDA AĞLIYOR



Görgü tanıklarının iddiasına göre, 4 gündür mezarlığa gelen gizemli kız farklı mezarların başında ağlıyor. İnsanları görünce karanlıkta kaybolan kız bir süre sonra tekrar ortaya çıkıyor.



SESİN KAYNAĞI BULUNAMADI



Esrarengiz olay karşısında vatandaşlar polisi arayarak olayın aydınlatılması için yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gizemli kız polis ekipleri ve vatandaşların aramasına rağmen bir türlü bulunamadı.