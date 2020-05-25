Çorum'da huzurevi sakinlerine bayram tırıyla moral konseri verildi

ÇORUM (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçi alınmayan Çorum'daki huzurevi sakinlerine, Çorum Belediyesince oluşturulan bayram tırındaki sanatçılar tarafından konser verildi.

Çorum Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar için mahallelerde bayram eğlencesi düzenliyor.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması süresince evlerinde keyifli vakit geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla belediyenin 4 hizmet aracı, seyyar konser sahnesine çevrildi.

Belediye bünyesinde oluşturulan mehter ve bando takımları, halk müziği ve animasyon ekibi, mahalleleri gezerek farklı bölgelerde düzenledikleri konser ve gösterilerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

Atıl Üzelgün Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan vatandaşlar için de moral etkinliği düzenlendi. Huzurevinin bitişiğindeki yolda duran bayram tırındaki sanatçılar tarafından türküler seslendirildi.

Bahçeye çıkan huzurevi sakinleri, sanatçılar tarafından seslendirilen türkülere ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Neşeli anlar yaşayan huzurevi sakinleri, hareketli şarkılarda da halay çekip çiftetelli oynadı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da etkinliğe katılarak, huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.

Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum halkına farklı bir bayram yaşatmak istediklerini belirterek, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hemşehrilerimize güzel bir sürpriz hazırlamak istedik. Hazırladığımız 4 tır ve kamyoneti seyyar konser aracına dönüştürdük. Türk Halk Müziği Koromuz, belediyemiz mehter ve bando takımlarıyla bayram boyunca hemşehrilerimizin balkonlarına, evlerine misafir oluyoruz." dedi.



Huzurevi sakinleri ile diğer vatandaşlar da belediyenin uygulamasından duydukları memnuniyet dile getirerek, Başkan Aşgın'a teşekkür etti.



