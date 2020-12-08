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Aktüel Çorum'da halk otobüslerinde "sivil polisler" denetimlerini sürdürüyor
Aktüel

Çorum'da halk otobüslerinde "sivil polisler" denetimlerini sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:12:57 -
Çorum'da halk otobüslerinde "sivil polisler" denetimlerini sürdürüyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında özel halk otobüslerinde sosyal mesafe ve yolcu sayısını kontrol etmek amacıyla başlatılan "sivil polis" uygulaması devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel halk otobüslerine belirlenen sayının üzerinde yolcu alınmasını önlemek ve seyahat esnasında sosyal mesafesinin korunmasını sağlamak amacıyla İnönü Caddesi'nde denetim yaptı.

Sivil polislerin denetim amacıyla seyahat ettiği otobüsler, uygulama noktasında durdurularak ekiplerce denetlendi.

Denetimde, otobüs sürücülerine Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılırken, tedbirler hakkında yolculara bilgi verildi.

Denetimlerde yolcu sınırını aşan otobüs tespit edilmedi. Bir sürücüye, sürücü belgesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 1228 lira ceza uygulandı. Otobüsün başka bir sürücüyle yoluna devam etmesi sağlandı.

İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, otobüste sürücü ve yolculara kurallara uygun davrandıkları için teşekkür etti.

Kentte "sivil polis" uygulamasının başarıyla yürütüldüğünü belirten Demir, uygulama süresince yalnızca bir otobüs sürücüsüne yasal sınır üzerinde yolcu aldığı tespit edilerek ceza uygulandığını bildirdi.

Uygulama sayesinde özel halk otobüslerindeki yolcu sayısının yasal sınırın altına indirildiğini dile getiren Demir, "Bu konuda Çorum örnek il durumunda. Arzu ettiğimiz başarıyı elde ettik, uygulamamız bundan sonra da devam edecek." dedi.

Otobüslere aynı anda 37 kişi binebileceğine dikkati çeken Demir, "Denetimlerin tamamı vatandaş ve toplum sağlığı için yapılıyor. Ayakta yolcu alınabiliyor ama yasal sınırı bir kişi bile geçerse ceza uygulanıyor." ifadelerini kullandı.


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