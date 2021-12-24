  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çorum’da gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi
Ekonomi

Çorum’da gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi

Çorum’da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından son günlerde temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı iddiaları üzerine haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve stokçuluk denetimi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:27:46 -
Çorum’da gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi

Çorum’da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından son günlerde temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı iddiaları üzerine haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve stokçuluk denetimi yapıldı.

Haksız fiyat artışı denetimi kapsamında 10 firmada 20 farklı temel ihtiyaç maddesini denetleyen ekipler, bir firma hakkında haksız fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle gerekli yaptırım uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirdi.

Fiyat etiketi denetimi kapsamında, 10 firmada 50 farklı temel ihtiyaç maddesini denetleyen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, stokçuluk denetimi kapsamında ise iki firmayı denetlendi.

Denetlenen firmalardan bir tanesi ile ilgili gerekli değerlendirmenin tamamlanması ve stokçuluk yaptığı gerekçesi ile düzenlenen belge ve bilgiler Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ’Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay