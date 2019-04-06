Çorum'da feci kaza! Araç şarampole yuvarlandı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden M.İ.'nin aracı şarampole yuvarlandı. Organize Kavşağı’nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.06 Nisan 2019 Cumartesi 10:11
Kaza, ÇorumSungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Kavşağı’nda meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.İ. (40) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Meydana gelen kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan O.İ. (14) ve E.İ. (6) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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