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Yerel Çorum'da dolu beyaza bürüdü
Yerel

Çorum'da dolu beyaza bürüdü

Yeniakit Publisher
2023-06-01 21:56:00 -
Çorum'da dolu beyaza bürüdü

Çorum'da etkili olan dolu ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Araç sürücüleri sel suları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, kentin bazı noktaları ise dolu nedeniyle beyaza büründü.

Kentin bazı noktalarında akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Akşemseddin Caddesi'nde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Öte yandan, kentin bazı noktaları da dolu nedeniyle bezaya büründü. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Şehrimizde çok ciddi yağış oldu. Meteorolojiden aldığımız ilk bilgilere göre yarım saat içerisinde metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Bu çok ciddi bir yağış. Bu anlamda şehrimizin muhtelif yerlerinde kısmı sorunlarımız var. Genel itibariyle trafik akışında sorun yok. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Bize gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Su basan noktalarda tahliye işlemlerimiz devam ediyor. İnşallah kısa süre içinde normale döneyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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