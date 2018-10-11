Çorum'da doğurduğu bebeği 5'inci kattan atan anne hakim karşısında

Çorum'da, lisedeki erkek arkadaşı ile girdiği ilişki sonrası hamile kalıp, doğurduğu 8 aylık kız bebeğini poşete koyarak 5'inci kattaki evlerinin banyosunun penceresinden apartman boşluğuna atan Münevver Melike B.'nin (19) yargılanmasına başlandı. Mahkemede olayı anlatan tutuklu sanık, "Şiddetli sancılarım tuttu ve tuvalete girdiğimde birden doğum gerçekleşti. Kordonunu ellerimle kopardım. Yaşam belirtisi aradım. Hiç nefes almıyordu. Yarım saat başında bekledim, hatta soğuk suyla dahi onu temizledim. Sonra da 5'inci kattan attım" dedi.

Olay, geçen yıl Çorum'un Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Münevver Melike B., 5'inci kattaki evlerinin banyosunda doğum yaptı. Münevver Melike B., bebeği poşete koyup banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı. Bir süre sonra rahatsızlanan Münevver Melike B., durumu fark eden ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanaması olduğu belirlenen Münevver Melike B.'nin hareketlerinden şüphelenen doktorlar, doğum yaptığını söylemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi. Münevver Melike B., polise birkaç saat önce evinin banyosunda doğum yaptığını ve kız bebeğini poşetleyip banyo penceresinden boşluğa attığını söyledi.

Şüphelinin ifadesinin ardından polis tarafından yapılan araştırmada, apartmanın banyo penceresinin baktığı boşlukta bebek cesedi bulundu. Bebek, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonra atıldığı yerden alındı. Yaklaşık 8 aylık ve 2 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen bebeğin, doğumdan önce mi yoksa sonra mı öldüğünün belirlenmesi için cenaze Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Münevver Melike B. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Sanık Münevver Melike B.'nin, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmada, tutuklu sanık Münevver Melike B. ile avukatı hazır bulundu. Mahkemede ifade veren Münevver Melike B., "Bebeğimin yaşadığını bilseydim zaten atmazdım. Hamileliğimi herkesten gizledim, hamileliğim boyunca hep bol elbiseler giydim, doktora da hiç gitmedim" dedi.

'HİÇ NEFES ALMIYORDU'

Doğum sonrasında bebeğinin hiç nefes almadığı ileri süren sanık Münevver Melike B., "Akşam saatleriydi. Babam il dışında çalıştığı için evde değildi. Bir ablam ve bir de annem evdeydi. Biraz onların yanında oturdum ve daha sonra da sancılarım başladığı için tuvalete gittim. Sonra birden doğum gerçekleşti ve çocuk yere düştü. Kordonunu kopardım, soğuk suyla temizledim, elimi ağzına götürdüm ve hiç yaşam belirtisi yoktu. Yarım saat başında bekledim. Belki nefes alır diye, hiç nefes almıyordu. Annem tuvaletten çıkmam için seslendi. Ben annemin bana bir poşet vermesini istedim. Poşeti ne yapacağımı sordu. Ben de 'Tuvaletin çöpünü atacağım' diye söyledim. Sonra poşete koyup attım. Atmadan çocuğu poşetle dışarı çıkarabilir miydim, bilmiyorum. Sonra bayılmışım ve ambulansla beni hastaneye götürdüler" diye konuştu.

Duruşmada, mahkeme başkanının araya girip "Peki hiç mi sırtına vurmak aklına gelmedi?" sorusu üzerine tutuklu sanık "Hiç aklıma gelmedi. Onu o anda hiç düşünemedim" yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, Münevver Melike B.'nin kardeşi M.B. ile anneleri B.B.'yi tanık olarak dinlendi. Tanık ifadeleri sırasında Münevver Melike B., mahkeme salonunun dışına çıkarıldı.

ANNE: DOĞURDUĞUNU HASTANEDE ÖĞRENDİK

Sanığın annesi B.B., mahkemedeki ifadesinde, "Kızımın erkek arkadaşı olan E.S.M.'ye kızımın peşini bırakmasını sürekli olarak söylerdim. Kızım onunla bir daha hiç konuşmadığını söylerdi. Ben de inanmıştım. İşte bunlar başımıza geldi. O gün ise kızım karnının ağrıdığını ve ishal olduğunu söyledi. Tuvalete girdi. Uzun süre de çıkmadı. Ben seslendiğimde 'birazdan çıkacağım' gibi sözler söyledi. Sonra benden poşet istedi. Poşeti ne yapacağını sorduğumda da tuvaletin çöpünü boşaltacağını söylemişti. Sonra birden dışarı çıktı ve bayıldı. Çocuk doğurduğunu hastanede öğrendik" dedi.

Sanığın kardeşi M.B. ise kardeşiyle aynı odada kalmalarına rağmen hamile olduğunu hiç anlamadığını belirtti.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.