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Yerel Çorum'da çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı
Yerel

Çorum'da çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı

Çorum'da çobanlar arasında çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı. S.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 14:18:00 -
Çorum'da çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kalehisar köyünde çobanlık yapan İ.G. (44) ile S.Ç. (30) arasında hayvanların gölgelik alanda dinlendirilme sırası nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

S.Ç, yanında taşıdığı av tüfeğiyle İ.G'yi ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İ.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

S.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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