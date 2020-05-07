Çorum'da bir kişi yolda bulduğu 810 avroyu sahibine ulaştırdı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir kişi, yolda bulduğu 810 avroyu zabıtaya teslim ederek, sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Buharaevler Mahallesi 5. Cadde'de 810 avro bulan isminin açıklanmasını istemeyen kişi, parayı Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Yapılan araştırmada paranın sahibinin Özgür Öğretir olduğu tespit edildi. Öğretir, haber verilmesinin ardından zabıta müdürlüğüne gelerek, parasını teslim aldı.

Olayın şaşkınlığı içinde olduğunu belirten Öğretir, "Bu tür olayları televizyonlarda hep görürdük ama bize şaka gibi gelirdi. Aynı duruma kendimiz de düşünce anladık ki Türk milletinde insanlık gerçekten ölmemiş. Parayı bularak belediyeye teslim eden duyarlı kardeşimize ve emeği geçen zabıta ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.