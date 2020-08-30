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Aktüel Çorum'da barajın toprak dolgusu çöktü, çeltik tarlaları su altında kaldı
Aktüel

Çorum'da barajın toprak dolgusu çöktü, çeltik tarlaları su altında kaldı

Yarımca köyü muhtarı Haydar Denden: - "Benzer sıkıntıları gelecekte de yaşamamak için seddenin betondan inşa edilmesini ve çiftçilerimizin mahsul zararının tazmin edilmesini istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-30 22:05:47 -
Çorum'da barajın toprak dolgusu çöktü, çeltik tarlaları su altında kaldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki hidroelektrik santraline ait barajın toprak dolgusunun bir bölümünün çökmesi sonucu çeltik ekili tarlalar su altında kaldı.

Yarımca köyünde yaklaşık 3 yıl önce Kızılırmak üzerine kurulan barajın 17 kilometre uzunluğundaki toprak dolgusunun bir bölümünde çökme meydana geldi.

Yaklaşık 65 milyon metreküp kapasiteli barajın seddesindeki çökmeden dolayı çevredeki çeltik ekili tarlalar zarar gördü.

Köylülerin ihbarı üzerine hidroelektrik santralinin ekipleri, iş makinesi ile çevreden alınan toprakla dolgunun açılan bölümünü kapattı.

Yarımca köyü muhtarı Hakkı Denden, AA muhabirine, toprak dolgunun çökmesi ve tarlaların sular altında kalması sonucu çeltik mahsulünde üçte bir oranında kayıp yaşadıklarını söyledi.

Daha önce de benzer sorunlar yaşadıklarını ifade eden Denden, "Barajın seddesi yasa gereği betondan yapılması gerekirdi. Baraj yapıldığından beri buna benzer sıkıntılar yaşıyoruz. Taleplerimizi ilgili kurumlara ilettik ancak netice alamadık. Benzer sıkıntıları gelecekte de yaşamamak için seddenin betondan inşa edilmesini ve çiftçilerimizin mahsul zararının tazmin edilmesini istiyoruz." dedi.

Denden ayrıca Uğurludağ Kaymakamı Ertuğrul Aslan ve Belediye Başkanı Remzi Torun'un, olayın ardından köye gelerek çalışmaları incelediğini kaydetti.

Çeltik tarlası sular altında kalan Duran Denden, yüksel mahsul bekledikleri yıl olumsuzlukla karşılaştıklarını belirterek "Verim olarak çok güzel bir yıl geçiriyoruz ancak maalesef barajın patlamasından dolayı çeltik ya da pirinç olarak değil, nişasta olarak hasat yapacağız. Nişasta ise çiftçinin bir yıllık emeğini, masrafını karşılayamaz. Pirinç ekiyoruz. Buradaki araziyi bir yıl emek vererek bu hale getirdik ancak barajdaki ihmalden dolayı bir yıllık emeğim gitti. Yetkililerden gerekenin yapılmasını rica ediyorum." diye konuştu.

Barajın toprak dolgusunda daha önce de çökme meydana geldiğini aktaran Denden, şunları kaydetti:

"Bu baraj 3 yıl önce yapıldı. Seddelerin betonla kapanması gerekiyordu ama yapmadılar. Toprak artık suyu taşıyamadı ve benim arazimin olduğu yerden patlak verdi. Bu ilk patlama değil. Geçen yıl ilk kez patladıktan sonra bir ay önce de patlamıştı. Şimdi üçüncü kez patladı. Su ilk geldiğinde tarlada olsaydık, canımızdan olabilirdik. Eğer bu olay gece yaşansaydı, köyün tamamını su basardı. Sesimizi duyurmak istiyoruz. 500 dönüm arazimiz su altında kaldı ve hiçbir şey yapamıyoruz. İlgili kurumlar gelip barajı incelemeli."




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