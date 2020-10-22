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Aktüel Çorum'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu
Aktüel

Çorum'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:00:53 -
Çorum'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu.

Kent merkezindeki Çomar Barajı Gölü'nde vatandaşların bir kadın cesedinin karaya vurduğu ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, suda kadın cesedi görüldü. Ayrıca baraj kenarında kadın çantası bulundu.

Savcının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kimliği tespit edilen kadının sabah saatlerinde bir taksiyle Çomar Barajı mevkisine geldiği öğrenildi.

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