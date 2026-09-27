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Yerel Çorum'da arı sokmasıyla gelen acı son! Hastanede tedavi altına alınan 61 yaşındaki vatandaş yaşamını yitirdi!
Yerel

Çorum'da arı sokmasıyla gelen acı son! Hastanede tedavi altına alınan 61 yaşındaki vatandaş yaşamını yitirdi!

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Çorum'da arı sokmasıyla gelen acı son! Hastanede tedavi altına alınan 61 yaşındaki vatandaş yaşamını yitirdi!

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Perçem köyünde yaşayan 61 yaşındaki Ünal Türk, arı sokması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Türk'ün ani ve ölümcül şekilde fenalaşması yakınlarını yasa boğdu.

Çorum’un Alaca ilçesinde arı sokması sonrasında rahatsızlanan vatandaş, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Perçem köyünde yaşayan 61 yaşındaki Ünal Türk, arı sokması sonrasında rahatsızlanması sebebiyle Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Türk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ünal Türk’ün cenazesinin, Perçem köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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