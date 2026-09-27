Böcek korkusu az kalsın canından ediyordu! Balkon duvarında ölümle burun buruna
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay İskenderun'da balkonda gördüğü böcekten korkan kadın, 4. kattaki dairenin balkon duvarının üzerine çıktı.
Hatay’da böcek korkusu az kalsın faciaya dönüşüyordu.
Olay; İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4.katında yaşandı. Apartmanın 4.katında yaşayan kadın, ilaçlama yaptığı esnada balkonda böcek görerek korku içerisinde duvarın üzerine çıktı. Kadının balkonda olduğunu görerek intihar ettiğini düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İntihar vakası olarak ihbara çıkan ekipler, olay yerine gittiklerinde kadının böcekten korkarak balkonda mahsur kaldığını fark ettiler. Kadın, itfaiye aracının merdiveniyle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, duvar üzerinde ölümle burun buruna gelen kadının korku dolu anları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyse kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.