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Yeni listeyi yayınladılar: Greenwood Osimhen'i solladı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yeni listeyi yayınladılar: Greenwood Osimhen'i solladı!

CIES, Süper Lig'in en değerli futbolcularını sıraladı. Listenin zirvesinde Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood yer alırken, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'i geride bıraktı.

#1
Foto - Yeni listeyi yayınladılar: Greenwood Osimhen'i solladı!

İsviçre merkezli futbol veri kuruluşu CIES, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların tahmini transfer değerlerine ilişkin listesini yayımladı. Listenin zirvesinde Mason Greenwood yer aldı. Greenwood için belirlenen tahmini transfer değeri 61 milyon euro olurken, Victor Osimhen 50,6 milyon euroyla ikinci sırada kaldı.

#2
Foto - Yeni listeyi yayınladılar: Greenwood Osimhen'i solladı!

MASON GREENWOOD VICTOR OSIMHEN'E FARK ATTI Greenwood ile Osimhen arasındaki tahmini değer farkı 10,4 milyon euro olarak gösterildi. Listenin 3. sırasında ise 42,9 milyon euroyla Aleksey Batrakov yer aldı.

#3
Foto - Yeni listeyi yayınladılar: Greenwood Osimhen'i solladı!

İşte listenin ilk 10 sırasında yer alan futbolcular:

#4
Foto - Yeni listeyi yayınladılar: Greenwood Osimhen'i solladı!

Leandro Trossard: 28. 7 milyon euro

#5
Foto - Yeni listeyi yayınladılar: Greenwood Osimhen'i solladı!

Barış Alper Yılmaz: 29 milyon euro

#6
Foto - Yeni listeyi yayınladılar: Greenwood Osimhen'i solladı!

Matteo Guendouzi: 29. 7 milyon euro

#7
Foto - Yeni listeyi yayınladılar: Greenwood Osimhen'i solladı!

Deniz Gül: 30 milyon euro

#8
Foto - Yeni listeyi yayınladılar: Greenwood Osimhen'i solladı!

Ernest Poku: 32. 6 milyon euro

#9
Foto - Yeni listeyi yayınladılar: Greenwood Osimhen'i solladı!

Rafael Leao: 33. 4 milyon euro

#10
Foto - Yeni listeyi yayınladılar: Greenwood Osimhen'i solladı!

Orkun Kökçü: 34. 1 milyon euro

#11
Foto - Yeni listeyi yayınladılar: Greenwood Osimhen'i solladı!

Aleksey Batrakov: 42. 9 milyon euro

#12
Foto - Yeni listeyi yayınladılar: Greenwood Osimhen'i solladı!

Victor Osimhen: 50. 6 milyon euro

#13
Foto - Yeni listeyi yayınladılar: Greenwood Osimhen'i solladı!

Mason Greenwood: 61 milyon euro/ kaynak: haber7

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