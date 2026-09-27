Yeni listeyi yayınladılar: Greenwood Osimhen'i solladı!
CIES, Süper Lig'in en değerli futbolcularını sıraladı. Listenin zirvesinde Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood yer alırken, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'i geride bıraktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CIES, Süper Lig'in en değerli futbolcularını sıraladı. Listenin zirvesinde Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood yer alırken, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'i geride bıraktı.
İsviçre merkezli futbol veri kuruluşu CIES, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların tahmini transfer değerlerine ilişkin listesini yayımladı. Listenin zirvesinde Mason Greenwood yer aldı. Greenwood için belirlenen tahmini transfer değeri 61 milyon euro olurken, Victor Osimhen 50,6 milyon euroyla ikinci sırada kaldı.
MASON GREENWOOD VICTOR OSIMHEN'E FARK ATTI Greenwood ile Osimhen arasındaki tahmini değer farkı 10,4 milyon euro olarak gösterildi. Listenin 3. sırasında ise 42,9 milyon euroyla Aleksey Batrakov yer aldı.
İşte listenin ilk 10 sırasında yer alan futbolcular:
Leandro Trossard: 28. 7 milyon euro
Barış Alper Yılmaz: 29 milyon euro
Matteo Guendouzi: 29. 7 milyon euro
Deniz Gül: 30 milyon euro
Ernest Poku: 32. 6 milyon euro
Rafael Leao: 33. 4 milyon euro
Orkun Kökçü: 34. 1 milyon euro
Aleksey Batrakov: 42. 9 milyon euro
Victor Osimhen: 50. 6 milyon euro
Mason Greenwood: 61 milyon euro/ kaynak: haber7
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