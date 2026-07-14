Çorum'da '60 saniyede 600 çocuk ile Kur'an-ı Kerim hatmi' yapıldı

Çorum Şehitliği'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yaz Kur'an kursları ve Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde eğitim gören 600 çocuk, kendileri için belirlenen Kur'an sayfalarını aynı anda okudu. Çocuklar, bir dakikada okumayı tamamladı.

Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de çocuklarla birlikte Kur'an-ı Kerim okudu.

Etkinliğin ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım, hatim duasını yaptı.

Duanın ardından Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri, şehitlikteki kabirlere karanfil bırakarak şehitler için dua etti.

Başkan Aşgın, gazetecilere, 15 Temmuz'un terör örgütü FETÖ'nün büyük darbe aldığı, halkın kahramanlık destanı yazdığı bir gün olduğunu söyledi.

Anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlikte etkinlik yapmak istediklerini dile getiren Aşgın, şunları kaydetti:

"Çünkü vatan, millet, bayrak gibi değerlerimizi en iyi şehitlikte hissedebiliriz. İrade bizim, gençlik bizimse 'Gençlerimizi ve geleceğimizi nasıl ihya edebiliriz?' diye düşündük ve bu güzel fikir ortaya çıktı. Kur'an okumayı öğrenmiş 600 yavrumuzla çok kısa süre içinde, 60 saniyede Çorum'un en mübarek yerlerinden birinde, şehitlikte buluşmak, herkese birer sayfa vermek suretiyle 600 sayfa Kur'an-ı Kerim'i bir dakikada hatmetmek istedik. Buradaki Çorum'un en büyük Türk bayrağının gölgesinde, 19 şehidimizin manevi huzurunda, minaremizin dibinde bürokrasimizle, Diyanet mensuplarımızla yavrularımız buluştu ve 1 dakika içinde Rabb'imize hamdolsun ki hatmimizi yaptık."