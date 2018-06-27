Çorum'da 2 katlı ev alev alev yandı
Bayat İlçesi’ne bağlı Kunduzlu köyünde çıkan yangında iki katlı ev tamamen yandı.27 Haziran 2018 Çarşamba 18:04
Kunduzlu köyünde dün gece saat 02.00 sıralarında C.K. (72) ait iki katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran yangında iki katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Bayat Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken olayla ilğili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.
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